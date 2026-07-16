Bonus sociale rifiuti cos' è e a chi spetta
Il bonus sociale rifiuti consiste in uno sconto applicato automaticamente sulla bolletta per la gestione dei rifiuti. È destinato alle famiglie con attestazione ISEE inferiore a una soglia stabilita. La riduzione viene calcolata e applicata senza bisogno di richiesta, direttamente sulla fattura. La misura mira a sostenere le utenze con redditi più bassi.
Lo sconto applicato in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta
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