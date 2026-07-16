Bonus sociale rifiuti cos' è e a chi spetta

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il bonus sociale rifiuti consiste in uno sconto applicato automaticamente sulla bolletta per la gestione dei rifiuti. È destinato alle famiglie con attestazione ISEE inferiore a una soglia stabilita. La riduzione viene calcolata e applicata senza bisogno di richiesta, direttamente sulla fattura. La misura mira a sostenere le utenze con redditi più bassi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo sconto applicato in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti ai nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE sottosoglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bonus sociale rifiuti cos 232 e a chi spetta
© Quotidiano.net - Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta

Video Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta

Notizie e thread social correlati

Bibbiena, è operativo il bonus Tari o Bonus sociale rifiutiDal 19 giugno 2026 è attivo il bonus Tari, noto anche come bonus sociale rifiuti.

Bonus diabete 2025, a chi spetta e come richiederloIn Italia, circa 4 milioni di persone convivono con il diabete di tipo 2, mentre 300 mila sono affette dal tipo 1.

Temi più discussi: Tari 2026, bonus sociale al via con pagamenti di luglio: a chi spetta lo sconto del 25%; TARI 2026, con la scadenza di luglio arriva il bonus sociale; Tari 2026: chi ha diritto al bonus 25% e come chiedere i rimborsi; Sconti sulla bolletta rifiuti per oltre settecento famiglie in difficoltà.

bonus sociale rifiuti cosTari 2026, bonus sociale al via con pagamenti di luglio: a chi spetta lo sconto del 25%Leggi su Sky TG24 l'articolo Tari 2026, bonus sociale al via con pagamenti di luglio: a chi spetta lo sconto del 25% ... tg24.sky.it

bonus sociale rifiuti cosTari, taglio del 25 per cento grazie al bonusTari, sconto del 25% per circa 300 famiglie: il Comune recepisce il bonus sociale. La misura prevede una ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web