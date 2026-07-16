Il 5 novembre si terrà il concerto di Bob Dylan al Palasport di Roma, con divieto di cellulari e registrazioni video. La data romana segue altri due concerti in Italia, uno a Milano il 2 novembre e uno a Bologna il 7 novembre.

Bob Dylan torna in Italia in autunno per tre concerti, uno dei quali nella Capitale: il 2 novembre sarà all'Unipol Dome di Milano, il 5 al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 all'Unipol Arena di Bologna. Lo hanno reso noto gli organizzatori, D'Alessandro e Galli. L'artista porterà sul palco uno degli spettacoli più acclamati degli ultimi anni, il «Rough and rowdy ways tour», nato dall'omonimo album pubblicato nel 2020, che ha conquistato pubblico e critica confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Bob Dylan di reinventare continuamente la propria musica dal vivo. Presale esclusiva Virgin Radio dalle 11 di lunedi 20 luglio, vendita generale su ticketone. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Bob Dylan torna a Roma il 5 novembre al Palasport: cellulari e video (come sempre) vietati. Info e biglietti

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