Billy Elliot che fine ha fatto l’attore Jamie Bell

Da dilei.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2000, Jamie Bell aveva 13 anni quando interpretò Billy Elliot, il ragazzo della classe operaia inglese che sfidava i pregiudizi per inseguire la danza. Quel ruolo lo rese subito noto a livello internazionale, portandolo a una carriera nel cinema. Oggi, a distanza di oltre vent’anni, l’attore ha continuato a lavorare nel settore, ma la sua presenza pubblica e i progetti recenti sono meno visibili rispetto ai primi anni.

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Nel 2000 il suo volto divenne uno dei più riconoscibili del cinema mondiale. A soli 13 anni, Jamie Bell conquistò pubblico e critica interpretando Billy Elliot, il ragazzino della classe operaia inglese che sfidava i pregiudizi inseguendo il sogno della danza. Quel ruolo gli valse il BAFTA come miglior attore protagonista, un’impresa straordinaria per un esordiente e un record di precocità che ancora oggi viene ricordato. Da allora però molti si chiedono che fine abbia fatto: a differenza di molti giovani attori travolti dal successo, Jamie Bell non è mai sparito del tutto dalle scene. Ha semplicemente scelto una strada diversa rispetto a quella delle grandi star hollywoodiane, privilegiando spesso progetti d’autore e ruoli complessi piuttosto che inseguire il blockbuster di turno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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