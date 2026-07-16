Il presidente della Regione Veneto ha commentato i tagli previsti dall’Unione Europea, affermando che i conti sono in ordine e che ci sono entrate straordinarie. Ha aggiunto che l’UE non dovrebbe penalizzare chi promuove libertà e dialogo. Dopo aver partecipato a un consiglio d’amministrazione della Biennale, ha sottolineato che l’atmosfera era serena e che l’attenzione era rivolta alla prossima Mostra del Cinema. La preoccupazione per i finanziamenti è più politica che economica.

La preoccupazione c’è. Ma è più politica che economica. Uscendo mercoledì mattina alle 10.30 dal consiglio d’amministrazione della Biennale a Ca’ Giustinian, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ci tiene a rassicurare: «Il clima era disteso, ci siamo concentrati sulla prossima Mostra del Cinema». Ma è indubbio che in quell’asciutto consiglio che segue la decisione dell’Europa di sospendere il finanziamento da due milioni di euro per la Biennale a causa della Russia, il tema sia stato trattato eccome. Presidente, questi due milioni che mancheranno alla Biennale vi preoccupano?«Finora, e parlo come membro del consiglio d’amministrazione, abbiamo avuto notizia solo di un presunto taglio, perché non risulta che siano arrivati i documenti da Bruxelles». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Biennale, il governatore Stefani sui tagli dell'Europa: «I conti sono in ordine e gli incassi straordinari. L’Ue non dovrebbe punire chi pratica libertà e dialogo»

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