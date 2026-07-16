benvenuti a football broadway

Durante l’intervallo di mezz’ora, la Rai trasmetteva immagini di pecore al pascolo mentre si attendeva un aggiornamento dalla tredicesima tappa del Giro d’Italia. La trasmissione si è interrotta, lasciando il pubblico in attesa di notizie da parte di Adriano De Zan. Nessun altro contenuto è stato mostrato nel frattempo, e la trasmissione è rimasta sospesa fino al collegamento successivo.

Mezzora di intervallo, nemmeno ai tempi di siamo in attesa di collegarci con la tredicesima tappa del Giro d'Italia, la Rai tivvù proponeva pecore al pascolo mentre aspettavamo notizie da Adriano De Zan. Stavolta l'intervallo non ha pecore ma cantanti, artisti dello spettacolo, Infantino Gianni ha deciso che i calciatori abbiamo bisogno non soltanto dell'hydration break ma anche di un rinforzo, la finale di New York prevede dunque non dieci, non quindici, nemmeno venti ma trenta minuti di pausa, occupata dalle esibizioni di Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boys, Coldplay, dal Superbowl al Supersoccer è un attimo. E i calciatori?... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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