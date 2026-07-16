benevento il brasiliano logan si presenta con una perla

Nel primo minuto di gioco, il brasiliano Logan ha segnato il suo primo gol con la maglia del Benevento. Dopo circa tre minuti, ha concluso con un tiro preciso in porta. La rete ha aperto le marcature della partita, portando i giallorossi in vantaggio. Logan ha festeggiato con entusiasmo, mentre la squadra ha continuato a spingere in avanti. La partita è proseguita con diverse occasioni da entrambe le squadre.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono bastati poco più di tre minuti al brasiliano Logan per mettere a segno la sua prima rete con la maglia giallorossa. Nell’allenamento congiunto contro l’ Equipe Campania, chiuso sul 12-0, mister Floro Flores ha utilizzato due squadre diverse nei due tempi schierando il giovane esterno d’attacco sulla corsia sinistra ad inizio ripresa con la maglia numero 7. In molti sugli spalti hanno fatto fatica, tra sole e distanza ad identificarlo, ma il suo nome è letteralmente deflagrato tra i tifosi al 3’ della ripresa. Logan, ricevuta palla sulla sinistra, ha piazzato sul palo più lontano difeso dal portiere il più classico dei “tiraggir” da distanza siderale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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