Belluzzo International ha installato arnie in Lessinia come parte di una collaborazione concreta. L’azienda, attiva da oltre quarant’anni, si occupa di affiancare imprenditori e gruppi internazionali in operazioni strategiche. La sua rete comprende professionisti tra Milano, Verona, Londra, Singapore, Lugano, Roma e Abu Dhabi. La scelta di intervenire in Lessinia con le arnie evidenzia un impegno diretto e pratico in iniziative locali.

Da oltre quarant’anni, Belluzzo International affianca imprenditori e gruppi internazionali nella gestione di operazioni complesse e strategiche con commercialisti e avvocati tra Milano, Verona, Londra, Singapore, Lugano, Roma e Abu Dhabi. E adesso, con il progetto Bee Together, ha scelto di affiancare all’attività professionale un impegno tangibile verso la sostenibilità, contribuendo alla tutela della biodiversità e del territorio. Il progetto prevede l’adozione di arnie situate in Lessinia (VR), ciascuna intestata a un cliente al termine di un’operazione significativa. Si tratta di un gesto solidale e fortemente simbolico, che esprime continuità, responsabilità e attenzione verso l’ambiente e le comunità locali, rafforzando al contempo il valore delle relazioni costruite nel tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Belluzzo International adotta arnie in Lessinia: così ogni collaborazione lascia un segno concreto

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