Beautiful le anticipazioni del 17 luglio 2026 | Steffy le prova tutte ma Taylor tiene il suo segreto
Il 17 luglio 2026, nello sceneggiato, Steffy cerca di scoprire un segreto legato a Taylor, che invece si sforza di mantenere nascosto. La soap, in onda su Canale 5 alle 14:00, continua a seguire le vicende dei personaggi ambientate a Los Angeles. La serie, in onda dal 1990, vede protagonisti i membri di una famiglia coinvolti in intrighi e tensioni che si sviluppano quotidianamente.
Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy vuole Taylor vicina, ma la donna si tiene stretto il suo segreto. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 17 luglio 2026. Taylor ha rivelato a Ridge di soffrire di una insufficienza cardiaca terminale. Lui rifiuta di arrendersi e insiste affinché lei si sottoponga a nuove visite specialistiche. Taylor, che sembra non avere molte speranze, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham, la loro futura consuocera poiché è la madre di Paris. 🔗 Leggi su Dilei.it
BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 3 LUGLIO: Clamorosa alleanza tra Brooke e Taylor! Il patto segreto per Hope!
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Le cose possono solo peggiorare! Nelle anticipazioni di Beautiful del 16 luglio 2026, Taylor parla apertamente con Ridge e gli spiega di essere arrivata alla diagnosi dopo aver riconosciuto sintomi ben precisi. Lui fatica ad accettare l’idea di una malattia sen facebook
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