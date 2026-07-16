Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy vuole Taylor vicina, ma la donna si tiene stretto il suo segreto. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 17 luglio 2026. Taylor ha rivelato a Ridge di soffrire di una insufficienza cardiaca terminale. Lui rifiuta di arrendersi e insiste affinché lei si sottoponga a nuove visite specialistiche. Taylor, che sembra non avere molte speranze, accetta di consultare la cardiologa Grace Buckingham, la loro futura consuocera poiché è la madre di Paris. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 17 luglio 2026: Steffy le prova tutte ma Taylor tiene il suo segreto

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BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 3 LUGLIO: Clamorosa alleanza tra Brooke e Taylor! Il patto segreto per Hope!

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