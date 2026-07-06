Alle 14:00 torna Beautiful su Canale 5. Finn inizia a sospettare qualcosa riguardo a Taylor, ma lei non rivela il suo segreto. I personaggi sono ambientati a Los Angeles, dove si svolgono le vicende della soap. La serie, in onda dal 1990, continua a raccontare le vite e i rapporti tra i protagonisti, mantenendo il suo ritmo quotidiano.

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 7 luglio 2026. Nella puntata in onda martedì 7 luglio 2026 (episodio 9366, seconda parte) si aprono sviluppi molto delicati attorno a Taylor: la donna ha scoperto di avere una grave insufficienza cardiaca e, consapevole della situazione critica, si è rivolta a Li confidandole la diagnosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 7 luglio 2026: il sospetto di Finn, ma Taylor mantiene il suo segreto

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