basket scandone e halley conoscono gli avversari

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la composizione dei gironi per la stagione 2026-2027, con le squadre di Avellino Basket e Scandone che ora conoscono i nomi delle avversarie che affronteranno nel prossimo campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei campionati per la stagione 20262027. Avellino Basket e Scandone conoscono così le rispettive avversarie nel prossimo campionato. L’Halley Campania Avellino Basket sarà ai nastri di partenza della Serie A2, che anche quest’anno si disputerà con il format del girone unico. La formazione biancoverde affronterà un torneo che vedrà al via numerose piazze storiche del basket italiano come Fortitudo Bologna, Pesaro, Rimini, Torino, Brindisi, Sassari, Livorno e Caserta, oltre alle altre società ammesse al campionato. Un percorso lungo e impegnativo che accompagnerà la squadra di Gennaro Di Carlo da Nord a Sud, in attesa della pubblicazione del calendario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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