La Viola Reggio Calabria è stata ripescata in Serie B. La squadra ha annunciato l’aggiornamento tramite il proprio profilo Facebook, confermando il ritorno in una categoria superiore. La squadra, che aveva concluso la stagione precedente senza ottenere la promozione sul campo, riprende così l’attività a livello nazionale. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle modalità del ripescaggio o alle eventuali condizioni.

"È ufficiale! Back on stage". Così la Viola Reggio Calabria, tramite il proprio profilo Facebook, ha annunciato la lieta notizia ai tifosi. La storica squadra di Reggio Calabria, dopo aver mancato di un soffio la promozione sul campo, ripartirà da una categoria più alta. "La Viola - fa sapere il club - è Ammessa al Campionato Nazionale di Serie B Old Wild West 202627. È con grande orgoglio che annunciamo l'ammissione ufficiale della Pallacanestro Viola Reggio Calabria al prestigioso campionato nazionale di basket della Serie B Old Wild West per la stagione 202627. Il nostro è un successo che appartiene a tutta la comunità della pallacanestro calabrese e del Sud Italia e che proietta nuovamente sulla scena nazionale i colorí neroarancio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Calabria.

© Gazzettadelsud.it - Basket: ora è ufficiale, la Viola Reggio Calabria è stata ripescata in Serie B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Basket: Scandone-Viola Reggio Calabria, le interviste

Notizie e thread social correlati

Scandone Avellino: l’ora della verità nella finale playoff contro la Viola Reggio CalabriaAlle ore 19:00, la Scandone Avellino affronta la Viola Reggio Calabria in Gara 3 della finale playoff al PalaCalafiore.

Virtus beffata, niente B Nazionale. La ripescata è Reggio CalabriaLa Virtus Imola non parteciperà alla Serie B Nazionale, sostituita dalla Viola Reggio Calabria.

Temi più discussi: Scandone, ultimo ostacolo verso la Serie B Nazionale: c’è la Viola Reggio Calabria; Virtus Imola, il giorno del giudizio. Ma il sogno ripescaggio è svanito; GELA, CONFERMATO L’EX VIOLA PROVENZANI; Dalla festa della mietitura al motor show, passando per vino e tarantella: il weekend reggino è un viaggio · ilreggino.it.

Basket: ora è ufficiale, la Viola Reggio Calabria è stata ripescata in Serie BLa società reggina, che vanta una storia prestigiosa con un lungo passato in massima serie, aveva mancato di un soffio la promozione in massima serie ... msn.com

È ufficiale: la Pallacanestro Viola Reggio Calabria ripescata in Serie B NazionaleUn traguardo di grande valore sportivo e simbolico che sancisce il ritorno del club neroarancio nel basket di livello ... reggiotv.it