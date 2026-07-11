Virtus beffata niente B Nazionale La ripescata è Reggio Calabria

La Virtus Imola non parteciperà alla Serie B Nazionale, sostituita dalla Viola Reggio Calabria. Il ranking finale ha confermato i reggini davanti a Imola, che quindi perde il posto in categoria. Jesi, esclusa da settimane, non è stata ripescata. La decisione si basa sui criteri di classifica e sui risultati ufficiali. La Viola Reggio Calabria ottiene così l'accesso alla categoria superiore, mentre Imola resta esclusa.

La beffa si concretizza sotto lo striscione del traguardo: sarà ripescata la Viola Reggio Calabria. Come vi abbiamo anticipato ieri, il ranking definitivo ha visto i reggini davanti alla Virtus Imola e quindi inseriti in B Nazionale al posto di Jesi, già fuori da settimane. Il motivo? Non si è trattato di una wild card, come si temeva, ma l’interpretazione del regolamento esecutivo ha premiato Reggio Calabria, ossia la prima squadra perdente dello spareggio, che ha visto trionfare la Mens Sana Siena. In realtà Pizzighettone avrebbe dovuto avere quel posto, ma la mancanza di una struttura adeguata l’ha tolta dalla contesa spalancando le porte alla Viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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