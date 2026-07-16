La finale del Torneo Giardini Margherita 2026 si terrà giovedì 16 luglio alle 21.15 sul playground dei Giardini Margherita, in diretta su Sky Sport Basket e NOW. L’evento conclude l’edizione 2026 dello storico torneo di basket bolognese. La partita si svolgerà nel quartiere di Bologna, con la diretta trasmissione televisiva prevista per la sera. La manifestazione coinvolge squadre locali e atleti di diverse età.

L’atto conclusivo dello storico torneo bolognese “Walter Bussolari” andrà in scena giovedì 16 luglio alle 21.15 sul playground dei Giardini Margherita, in diretta su Sky Sport Basket. Appuntamento con il basket estivo su Sky e in streaming su NOW. Oggi, giovedì 16 luglio, alle ore 21.15, andrà in scena la finale del Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari” 2026, storico evento cestistico arrivato alla 44ª edizione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket, con telecronaca di Giovanni Poggi e commento di Manuel Nannetti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Basket, oggi la finale Torneo Giardini Margherita 2026 su Sky e NOW

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