Ogni estate da oltre 40 anni, ai Giardini Margherita di Bologna si tiene un torneo di basket che attira migliaia di spettatori. Il torneo vede la partecipazione di giocatori professionisti e dilettanti, con incontri in cui è comune assistere a marcature tra atleti di Serie A e giocatori amatoriali. La competizione si svolge ogni anno, coinvolgendo numerosi partecipanti e pubblico, e rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama sportivo locale.

Ogni estate dal 1982 a Bologna si gioca un torneo che coinvolge giocatori professionisti e dilettanti, davanti a migliaia di persone A Bologna c’è un torneo di pallacanestro dove vedere un giocatore di Serie A marcare un dilettante è la norma. È il Walter Bussolari Playground, il più importante torneo estivo italiano di basket, che da più di quarant’anni si svolge nel campetto all’aperto dei Giardini Margherita, un parco subito fuori dal centro della città. Per questo è conosciuto anche come “i Gardens”. La finale maschile ha in media più di 4mila spettatori e dall’anno scorso viene trasmessa in diretta su Sky Sport. Quest’anno si terrà il 16 luglio, mentre quella femminile si è giocata il 25 giugno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ai Giardini Margherita il basket “da campetto” è una cosa seria

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