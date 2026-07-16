Una clinica di Bari ha concordato un risarcimento di oltre 500mila euro con il marito e la figlia di una donna deceduta dopo un intervento al cuore. La famiglia ha ricevuto il pagamento in seguito alle complicazioni insorte durante l’operazione. La decisione arriva dopo un procedimento legale avviato contro la struttura sanitaria. La paziente era stata sottoposta a un intervento cardiaco prima di morire a causa delle complicazioni post-operatorie.

Saranno risarciti, con oltre 500mila euro dalla Casa di cura Santa Maria di Bari, il marito e la figlia di una paziente morta a causa delle complicazioni di un intervento chirurgico. A deciderlo è stata la Corte d’Appello civile di Bari, che – ribaltando la sentenza di primo grado – ha riconosciuto le responsabilità della struttura. Ad assistere i familiari della vittima gli avvocati Maria Lucia Valletta e Rubio Di Ronzo. La vicenda risale al giugno 2012, quando la paziente si recò nella struttura per un’operazione di riparazione della valvola mitrale. Nel corso dell’operazione, come emerso, si sarebbero verificate due gravi complicanze che determinarono prima un allungamento significativo dell’intervento, poi l’aggravamento delle condizioni cliniche della paziente. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, morta dopo l'intervento al cuore in clinica: la famiglia risarcita con mezzo milione di euro

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