Barcella Elettroforniture cresce ancora | acquisita la pavese Lux e Relax

Notizia in breve

Barcella Elettroforniture ha acquisito Lux e Relax Elettrica Srl, azienda con sede a Belgioioso, in provincia di Pavia. La società bergamasca, attiva nella distribuzione di materiale elettrico e idrotermosanitario, continua così il suo percorso di crescita. L’accordo prevede l’integrazione di questa realtà storica nel suo network. La società pavesa è riconosciuta da tempo nel settore e rappresenta un nuovo passo per l’espansione dell’azienda bergamasca.