Barcella Elettroforniture cresce ancora | acquisita la pavese Lux e Relax
Barcella Elettroforniture ha acquisito Lux e Relax Elettrica Srl, azienda con sede a Belgioioso, in provincia di Pavia. La società bergamasca, attiva nella distribuzione di materiale elettrico e idrotermosanitario, continua così il suo percorso di crescita. L’accordo prevede l’integrazione di questa realtà storica nel suo network. La società pavesa è riconosciuta da tempo nel settore e rappresenta un nuovo passo per l’espansione dell’azienda bergamasca.
Azzano San Paolo. Prosegue il percorso di espansione di Barcella Elettroforniture. L’azienda bergamasca, tra i principali operatori italiani nella distribuzione di materiale elettrico e idrotermosanitario, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione di Lux e Relax Elettrica Srl, realtà storica con sede a Belgioioso, in provincia di Pavia. L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel piano di sviluppo del gruppo, che con questa acquisizione entra ufficialmente nel mercato pavese, rafforzando la propria presenza in Lombardia e ampliando la rete commerciale in un territorio finora privo di sedi dirette. L’acquisizione si inserisce nel... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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