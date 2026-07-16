Gli amministratori dei Comuni della Bassa Reggiana hanno risposto alle critiche sul progetto Bandiere Arancioni, sostenendo che la collaborazione con il Touring Club contribuirà a creare un importante polo turistico nella zona. La rete di Comuni coinvolti si propone di valorizzare il patrimonio locale attraverso questo programma, che mira a migliorare l’offerta turistica e a promuovere il territorio. La collaborazione con il Touring Club è vista come un elemento chiave per rafforzare l’immagine e le potenzialità della regione.

Gli amministratori dei Comuni della Bassa Reggiana difendono il progetto ’ Bandiere Arancioni ’, avviato in collaborazione con il Touring Club Italiano, al centro nei giorni scorsi di una richiesta di spiegazioni da parte di consiglieri di opposizione, che sollecitavano risposte sui vari progetti che, a loro dire, si accavallano sullo stesso tema, con il rischio di sprecare risorse economiche pubbliche. "Il progetto – rispondono dall’Unione – non nasce per aggiungere una "poltrona" o un ulteriore passaggio amministrativo. Al contrario, si inserisce in una strategia molto più ampia. L’obiettivo è chiaro: superare la storica frammentazione che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bandiere Arancioni, arriva la replica: "Così saremo un grande polo turistico"

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