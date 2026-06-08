Milan nel caos e stelle in fuga ma Ibrahimovi? lascia l’Italia | scoppia la bufera tra i tifosi

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l’Italia e si trova negli Stati Uniti, dove commenterà i Mondiali per Fox Sports. Nel frattempo, Rafael Leão e altri giocatori chiudono le trattative per lasciare il Milan. La squadra è sotto pressione, con diversi elementi chiave in uscita e tifosi divisi. Nessuna comunicazione ufficiale sul futuro di Ibrahimovic nel club.

Il repulisti generale voluto al Milan dal proprietario Gerry Cardinale lo scorso 25 maggio — giornata in cui sono saltate contemporaneamente le teste di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri — ha risparmiato una sola figura chiave: Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, che secondo persistenti rumors di ambiente ricopre anche il ruolo di investitore nel fondo statunitense, si trova però in queste ore al centro di una dura contestazione. Proprio nel momento di massima incertezza societaria, lo svedese è partito alla volta degli Stati Uniti d'America. Dall'11 giugno al 14 luglio, infatti, Ibrahimovic sarà impegnato come "talent" televisivo di punta per Fox Sports in occasione dei Mondiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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