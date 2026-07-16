Stasera e domani sera si tengono due concerti di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura, entrambe sold out. L'artista portoricano si esibisce in due date italiane, con il pubblico presente in grandi numeri. Per agevolare l'afflusso, sono state potenziate le linee M1 e M5 delle metropolitane, che rimarranno aperte fino a tardi. Le serate prevedono performance musicali, con le date che rappresentano le uniche tappe italiane del tour.

All'Ippodromo Snai La Maura lo show dell'artista portoricano. Venerdì e sabato le uniche date italiane. Per l'occasione potenziate le linee M1 e M5 che resteranno aperte fino a tardi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Bad Bunny stasera a La Maura: programma e scaletta dei due concerti sold out

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bad Bunny, la ‘casita’ dei concerti in tribunale: il proprietario chiede 6 milioni di dollariIl proprietario dell'installazione scenografica utilizzata durante i concerti di Bad Bunny ha presentato una richiesta di risarcimento di 6 milioni...

Max Pezzali arriva a Torino, due concerti sold-out nell'estate all'Allianz: la scalettaMax Pezzali si esibirà a Torino con due concerti sold-out nell’ambito della sua prima estate di concerti allo stadio della Juventus.

Temi più discussi: Perché Bad Bunny è il concerto dell'estate: 157 mila fan (in due serate) a Milano fra tradizione latin, trap e polemiche per la casita; Bad Bunny, da Porto Rico al mondo; Bad Bunny a Milano il 17 e 18 luglio, la possibile scaletta e cosa aspettarsi dallo show; Bad Bunny live a Milano: scaletta, biglietti e date tour 2026.

Bad Bunny è arrivato a Milano, dove il 17 e 18 luglio si esibirà all’Ippodromo SNAI La Maura. Sei Grammy Awards, 17 Latin Grammy e una vittoria storica per Debí Tirar Más Fotos come album dell’anno: il cantante portoricano è oggi una delle figure più influen x.com

Bad Bunny, arriva in Italia il cantante dei record: ecco le 10 cose da sapere su di luiLe curiosità sull’artista: dalle origini ai 136 milioni di dischi venduti, dalla casita anti trumpismo. I live 17 e il 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per un totale di 157.000 spetta ... msn.com

Bad Bunny stasera a La Maura: programma e scaletta dei due concerti sold outAll'Ippodromo Snai La Maura lo show dell'artista portoricano. Venerdì e sabato le uniche date italiane da sold out ... milano.corriere.it