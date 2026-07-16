Baby truffatori in trasferta a Ischia | denunciati due minorenni

Due minorenni di 15 e 16 anni, provenienti da Napoli e Torre Annunziata, sono stati denunciati dai Carabinieri a Ischia per tentata truffa. Durante le indagini, è stato trovato nei loro telefoni un elenco di indirizzi di anziani da raggiungere. I ragazzi erano sull’isola con l’intento di mettere in atto truffe ai danni di persone anziane. La polizia ha fermato e identificato i due giovani, che sono stati denunciati.

Ischia, fermati due ragazzi di 15 e 16 anni: nel telefono gli indirizzi delle vittime da raggiungere. Trasferta sull’isola per la truffa agli anziani. Due minorenni, rispettivamente di 15 e 16 anni, provenienti da Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai Carabinieri a Ischia per tentata truffa. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due ragazzi erano arrivati sull’isola con il compito di ritirare denaro e valori da persone anziane già contattate telefonicamente da altri soggetti coinvolti nel raggiro. Fermati prima di entrare in azione. La presenza dei due giovani non è sfuggita ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ischia, che li hanno controllati prima che riuscissero a portare a termine il piano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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