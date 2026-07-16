Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia per tentata truffa ai danni di anziani. I giovani, residenti a Torre Annunziata e Napoli, sono stati trovati in possesso di uno smartphone con appunti che indicano le case da colpire. La scoperta è avvenuta durante un controllo. Nessuna delle vittime è rimasta ferita.

Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa ai danni di anziani. I due sono stati fermati dai militari dell'Aliquota Radiomobile prima che riuscissero a portare a termine il piano messo in atto sull'isola. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato nelle loro tasche 180 euro, ritenuti un rimborso per le spese di viaggio, mentre nei loro zaini erano custoditi una placca e un tesserino contraffatti della Polizia di Stato. Sullo smartphone dei due, inoltre, erano stati salvati gli indirizzi e le coordinate delle abitazioni da raggiungere, con diversi punti d'interesse già contrassegnati su Google Maps. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Baby truffatori in trasferta a Ischia, denunciati due minorenni: nello smartphone le case da colpire

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Baby truffatori in trasferta a Ischia: denunciati due minorenniDue minorenni di 15 e 16 anni, provenienti da Napoli e Torre Annunziata, sono stati denunciati dai Carabinieri a Ischia per tentata truffa.

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