Sono iniziati i lavori per il Terzo Paradiso realizzato in ferro battuto, in occasione del cinquantenario della Biennale europea d'arte fabbrile di Stia. L’opera, creata dall’artista, sta prendendo forma e sarà posizionata nel territorio. La realizzazione coinvolge tecnici specializzati e prevede l’utilizzo di materiali tradizionali per la lavorazione del ferro battuto. La fine dei lavori è prevista entro il prossimo anno, con l’obiettivo di completare l’installazione in tempo per l’evento commemorativo.

Arezzo, 26 luglio 2026 – Inizia a prendere forma il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto in ferro battuto, realizzato in occasione del cinquantennale della Biennale Europea d'Arte Fabbrile di Stia, la manifestazione che dal 1976 valorizza la lavorazione artistica e artigianale del ferro, promossa e organizzata dall'Associazione Autonoma per la Biennale d'Arte Fabbrile di Stia e dal Comune di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo. Dal 4 al 6 settembre 2026 si celebrerà un anno speciale, tra la XXVI Biennale e la prossima edizione ordinaria, con un articolato programma di iniziative che vedranno come momento centrale l’inaugurazione della scultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avviati i lavori del "Terzo paradiso" di Pistoletto in ferro battuto per il cinquantennale della Biennale europea d'arte fabbrile di Stia

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