Il pugno duro di Merz contro le richieste delle aziende | così la Germania si spacca sulla Cina
Il governo tedesco guidato da Friedrich Merz si oppone alle richieste delle aziende riguardo ai rapporti con la Cina. La disputa riguarda la strategia da adottare nei confronti di Pechino, con il governo che preferisce un approccio più restrittivo e le imprese che spingono per maggiori opportunità commerciali. La divergenza riflette le differenze tra le posizioni politiche e le esigenze del settore economico nel paese.
Da un lato c’è il governo tedesco guidato da Friedrich Merz. Dall’altro il tessuto imprenditoriale della Germania. L’oggetto della contesa: la Cina, o meglio, quale strategia utilizzare per relazionarsi con Pechino. Se il sistema politico berlinese e gli ambienti filo europeisti spingono per adottare un atteggiamento più duro nei confronti di un Paese considerato l’artefice del disastro economico nazionale, sul lato opposto troviamo l’insolita presa di posizione di un rilevante network aziendale che chiede, invece, una maggiore cooperazione con il gigante asiatico. Le prime avvisaglie di questo curioso braccio di ferro risalgono allo scorso... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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