Autonomia cartelli opposizioni in aula Senato No allo SpaccaItalia

Da quotidiano.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma, 16 lug. (askanews) - "Una e indivisibile" e "No allo SpaccaItalia" sono i cartelli esposti dalle opposizioni in aula al Senato durante le votazioni sulle risoluzioni sulle preintese sull'autonomia differenziata sottoscritte tra il governo e le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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