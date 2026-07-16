Il confronto tra le parti coinvolte nel settore bancario riguarda il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) e si è concentrato sulla richiesta di aumenti salariali per circa 280.000 dipendenti. La discussione si è riaperta con l’obiettivo di definire le nuove condizioni per il 2026, includendo eventuali variazioni sugli stipendi. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sulle cifre o sui cambiamenti previsti.

Il confronto tra Abi e organizzazioni sindacali per il rinnovo del Ccnl bancari è stato riaperto portando sul tavolo le richieste di aumento stipendi per i circa 280mila dipendenti del credito. Se le proposte avanzate venissero accolte integralmente, il comparto consoliderebbe la propria posizione come uno dei settori privati con le retribuzioni più elevate in Italia. Di quanto aumentano gli stipendi dei bancari con il nuovo Ccnl. Il nuovo negoziato parte da una piattaforma unitaria approvata dai lavoratori e propone un aumento medio di 518 euro mensili, insieme alla riduzione dell’orario settimanale da 37 a 35 ore a parità di stipendio.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumento stipendi bancari 2026: quanto spetta e cosa cambia col nuovo Ccnl

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