Atto vandalico notturno alla Cisl | Non ci lasciamo intimidire

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La facciata della sede della Cisl Romagna a Forlimpopoli è stata imbrattata durante la notte da ignoti. La scritta offensiva e diffamatoria è apparsa sull’ingresso, danneggiando la parete. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La segreteria ha dichiarato che non si farà intimidire e continuerà le attività. Nessuno è stato ancora fermato.

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La facciata della sede della Cisl Romagna in via Sandro Pertini 30, a Forlimpopoli, è stata presa di mira da ignoti che, martedì notte, hanno imbrattato l’ingresso con una scritta gravemente ingiuriosa e diffamatoria. L’iscrizione comprende un sostantivo volgare ("m.") accompagnato da un aggettivo oltraggioso ("naziste"). A fianco il simbolo ormai noto della W cerchiata, che richiama presunti raggruppamenti no-vax. "Accostare il nome della nostra organizzazione a simboli e linguaggi che richiamano ideologie totalitarie è tanto grave quanto grottesco, oltre che profondamente offensivo per chi ogni giorno lavora per la tutela dei diritti, della libertà e della dignità delle persone", ha commentato Francesco Marinelli, segretario generale di Cisl Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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