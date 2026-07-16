Mandare l’ emoji del pollice alzato per chiudere rapidamente una chat o fare il gesto con la mano per dire “tutto ok” sembra l’azione più naturale del mondo. Siamo abituati a considerarlo un codice universale di approvazione, ma la comunicazione non verbale ci insegna che i gesti sono anche fenomeni culturali: ciò che per noi è un complimento, altrove può costare un’occhiataccia o un pesante insulto. Occhio ai pollici in su, non tutte le emoji sono innocenti. Il pollice all’insù è l’esempio perfetto dell’instabilità culturale sopracitata. Molti sono convinti che nasca nelle arene dell’antica Roma per salvare la vita ai gladiatori, ma gli storici tendono a smentire questa versione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Attenti a quell’emoji: ecco perché il pollice in su in Medio Oriente è un brutto insulto

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