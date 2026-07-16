ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Mantova Macerata Ascoli Piceno BAT Oristano

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per i profili ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026-27. Le graduatorie definitive saranno usate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA durante l’anno scolastico. La pubblicazione include anche aggiornamenti relativi a specifiche province.

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Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Mantova, Macerata, Ascoli Piceno, BAT, Oristano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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