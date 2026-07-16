Astudy organizza una serie di incontri informativi gratuiti dedicati alle famiglie interessate a pianificare l’anno scolastico all’estero. Durante l’estate, saranno realizzati webinar, dirette su Instagram e incontri in presenza per fornire informazioni sulla scelta dei percorsi di studio all’estero. Questi eventi si rivolgono a studenti e genitori e mirano a supportare le decisioni riguardo alle opzioni educative internazionali. Le iniziative sono rivolte a tutta la durata della stagione estiva.

Webinar, dirette Instagram e incontri in presenza accompagneranno per tutta l’estate studenti e genitori nella scelta del percorso di studio all’estero. L’iniziativa di Astudy International Education punta ad aiutare le famiglie a programmare con anticipo la partenza, conoscere le destinazioni disponibili e orientarsi tra programmi, borse di studio e opportunità di sostegno economico. Sempre più famiglie scelgono di inserire un’esperienza di studio all’estero nel percorso scolastico dei propri figli. L’interesse verso la mobilità internazionale continua infatti a crescere, sostenuto dall’attenzione delle scuole ai processi di internazionalizzazione e dalle nuove iniziative istituzionali dedicate agli studenti italiani. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Astudy organizza incontri informativi gratuiti per aiutare le famiglie a pianificare l’anno scolastico all’estero

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