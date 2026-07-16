assistenza disabili a scuola genitori in rivolta

I genitori di studenti con disabilità hanno manifestato contro le recenti modifiche al servizio di assistenza scolastica. Martedì si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e le famiglie, ma le proteste sono proseguite. Le famiglie hanno espresso insoddisfazione riguardo alle modifiche proposte, che secondo loro compromettono il supporto ai loro figli. La discussione continua senza che siano state trovate soluzioni definitive.

Dopo le tante polemiche che hanno preceduto l’incontro di martedì tra l’amministrazione comunale e le famiglie sulle modifiche a Finale dell’organizzazione del servizio che garantisce l’assistenza educativa ai ragazzi con disabilità nelle scuole (Pea), il Comune ha deciso di prendersi tempo per trovare le risorse necessarie alla copertura degli educatori. Ogni decisione, dunque, rinviata al 10 agosto, ma tra i genitori dei bimbi interessati al sostegno scolastico serpeggia molta irritazione e se non si troverà una soluzione che porta a una copertura totale dei costi del servizio, hanno già avvisato che prenderanno decisioni forti. A... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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