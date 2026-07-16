Assegno di inclusione perché il rinnovo inizia dimezzato? Consulta le date e quando fare domanda

Mercoledì 15 luglio l'INPS ha accreditato la prima mensilità del rinnovo dell’Assegno di inclusione, ma l'importo erogato è la metà di quello previsto. La differenza si verifica perché il pagamento è stato diviso in due tranche, con la prima dimezzata. La seconda parte dovrebbe essere accreditata successivamente, secondo le indicazioni dell’ente. Le domande per il rinnovo devono essere presentate entro le scadenze previste per evitare interruzioni.

Mercoledì 15 luglio l'INPS accredita la prima mensilità del rinnovo dell'Assegno di inclusione, ma l'importo è la metà di quello spettante. Non è un errore né un taglio improvviso: è la regola introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che in cambio ha eliminato il mese di sospensione fra un ciclo e l'altro. E per molte famiglie la ricarica di martedì 28 luglio è l'ultima del periodo in corso: da agosto si presenta la domanda di rinnovo, che non è automatica. Ecco che cosa è cambiato davvero. Perché la prima mensilità del rinnovo è dimezzata La norma è l' articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di Bilancio 2026, che ha riscritto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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ASSEGNO DI INCLUSIONE SOSPESO O DECURTATO: Cosa fare e Date Pagamento Marzo 2026

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Maria Laura, madre di tre bambini, ha intrapreso il percorso dell'Assegno di Inclusione trovando, attraverso i servizi sociali e la rete territoriale, un sostegno concreto per sé e per i suoi figli. Per me il supporto dell'assistente sociale oggi è fondamentale. Lei x.com

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