Assegno di inclusione perché il rinnovo inizia dimezzato? Scopri le date e quando fare domanda

Mercoledì 15 luglio l'INPS ha accreditato la prima mensilità del rinnovo dell'Assegno di inclusione, ma l'importo versato è circa la metà di quello previsto. La somma è stata ridotta rispetto al pagamento normale. La riduzione riguarda solo la prima tranche del rinnovo. Le date per presentare le domande di rinnovo sono state comunicate dall'ente previdenziale.

Mercoledì 15 luglio l'INPS accredita la prima mensilità del rinnovo dell'Assegno di inclusione, ma l'importo è la metà di quello spettante. Non è un errore né un taglio improvviso: è la regola introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che in cambio ha eliminato il mese di sospensione fra un ciclo e l'altro. E per molte famiglie la ricarica di martedì 28 luglio è l'ultima del periodo in corso: da agosto si presenta la domanda di rinnovo, che non è automatica. Ecco che cosa è cambiato davvero. Perché la prima mensilità del rinnovo è dimezzata La norma è l' articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di Bilancio 2026, che ha riscritto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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ASSEGNO DI INCLUSIONE Giugno: Pagamento anticipato! Ecco la data della RICARICA

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