Assegnazioni provvisorie docenti ricongiungimento al coniuge ai genitori alla nonna Cosa occorre RISPOSTE AI QUESITI
Le assegnazioni provvisorie per docenti sono aperte e la presentazione delle domande è in corso. Tra le opzioni disponibili ci sono il ricongiungimento con il coniuge, i genitori o la nonna. Per richiedere queste assegnazioni, bisogna seguire le procedure previste e rispettare i requisiti indicati. La piattaforma dedicata permette di inviare le domande online, con risposte fornite quotidianamente a domande frequenti.
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti per l'a.s. 202627: in corso la presentazione della domanda. Orizzonte Scuola segue i propri lettori con question time quotidiani in cui vengono fornite le risposte ai quesiti più frequenti. Nostro ospite Stefano Cavallini rappresentante Anief. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegnazioni provvisorie docenti: precedenze, deroghe e allegati. Così si compila l'istanza
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