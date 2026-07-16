Assegnazioni provvisorie docenti ricongiungimento al coniuge ai genitori alla nonna Cosa occorre RISPOSTE AI QUESITI

Notizia in breve

Le assegnazioni provvisorie per docenti sono aperte e la presentazione delle domande è in corso. Tra le opzioni disponibili ci sono il ricongiungimento con il coniuge, i genitori o la nonna. Per richiedere queste assegnazioni, bisogna seguire le procedure previste e rispettare i requisiti indicati. La piattaforma dedicata permette di inviare le domande online, con risposte fornite quotidianamente a domande frequenti.