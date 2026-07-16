Asiye e Doruk si mettono insieme e si lasciano in brevissimo tempo 

Asiye e Doruk si sono messi insieme e si sono lasciati nel giro di pochi giorni. La loro relazione è al centro delle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, trasmesse oggi su Canale 5 alle 16:45.

I sentimenti sono al centro della trama delle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5. Oggi, giovedì 16 luglio, la puntata va in onda alle 16:45. Domani, venerdì 17 luglio, l’appuntamento è alle 17:30. Il triangolo tra Kadir Eren, Melisa Atakul e Ömer torna a creare nuove tensioni. Süsen, infatti, scopre da Berk e Talya che Melisa è innamorata in segreto di Kadir. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Kadir si sacrifica per Ömer: le anticipazioni di “Tutto per la mia famiglia” di oggi e domani Tutto per la mia famiglia, anticipazioni puntata 16 e 17 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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