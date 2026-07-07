asiye e doruk vincono il concorso musicale ad ankara

Asiye e Doruk hanno vinto un concorso musicale ad Ankara. Nel frattempo, le tensioni tra le famiglie Atakul ed Eren sono diventate insostenibili. La confessione di una donna incinta di un uomo coinvolto in una relazione extraconiugale ha aggiunto ulteriore complicazione alla situazione.

L e tensioni tra gli Atakul e gli Eren sono ormai arrivate a un punto di non ritorno. E la confessione di Suzan, incinta di Akif, ha ulteriormente movimentato le acque. Nelle nuove puntate della serie turca Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5 dalle 16:45 alle 18:45 anche oggi e domani, martedì 7 e mercoledì 8 luglio, è una tragedia inaspettata a cambiare il destino della famiglia Atakul. Mentre gli Eren tornano a sognare un futuro più tranquillo, dopo tante sofferenze. Doruk e Asiye, intanto, si avvicinano sempre di più. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Melisa dichiara il suo amore a Kadir: le anticipazioni di “Tutto per la mia famiglia” Tutto per la mia famiglia, anticipazioni puntata 7 e 8 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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