Il settore giovanile del Terranuova Traiana ha chiuso una stagione con numerosi risultati positivi e segnali di crescita. La squadra ha ottenuto diverse vittorie e miglioramenti nelle proprie categorie, consolidando la propria presenza nel calcio regionale toscano. La società ha continuato a investire nello sviluppo dei giovani, rafforzando la propria posizione nel panorama calcistico locale. La stagione si è conclusa con un bilancio di soddisfazioni per il club e i suoi atleti.

Arezzo, 08 giugno 2026 – Una stagione ricca di risultati, crescita e soddisfazioni per il settore giovanile del Terranuova Traiana, che si conferma realtà solida e in costante evoluzione nel panorama calcistico regionale toscano. Un percorso costruito con lavoro quotidiano, programmazione e attenzione alla crescita dei giovani atleti, che ha portato la società biancorossa a consolidare la propria presenza ai massimi livelli delle categorie giovanili. Determinante il lavoro portato avanti dal responsabile del settore giovanile Andrea Attili e dal direttore sportivo di settore Gabriele Baldini, che hanno contribuito a strutturare gruppi squadra competitivi e allo stesso tempo attenti alla formazione tecnica e personale dei ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana, stagione da protagonista per il settore giovanile

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