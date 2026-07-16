Ascolti tv ieri mercoledì 15 luglio chi ha vinto tra Mondiali Billy Elliot Ricomincio da me e Carlo Verdone

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 15 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare The Wall (Canale 5). In prima serata, Inghilterra – Argentina (Rai 1) chiude davanti a Ricomincio da me (Canale 5) e Un giorno in pretura (Rai 3). Ai piedi del podio Billy Elliot (Italia 1), L’amore è eterno finché dura con Carlo Verdone (Rete 4), Un giorno come tanti (La7), Un oggi alla volta (Rai 2), Brave ragazze (Nove) e Mia moglie per finta (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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