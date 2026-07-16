Un’area fitness all’aperto è stata inaugurata nel verde di Vergato, con un evento che ha visto la presenza del sindaco. Lo spazio comprende attrezzature per l’esercizio fisico e si trova all’interno di un’area dedicata allo sport e al benessere. La nuova struttura si inserisce nel contesto dell’impiantistica sportiva del comune. La cerimonia di inaugurazione ha incluso il taglio del nastro, senza altre celebrazioni pubbliche o interventi ufficiali.

Un nuovo spazio dedicato allo sport, al benessere e alla pratica motoria è entrato a far parte dell’impiantistica sportiva di Vergato. Nella meravigliosa cornice del tradizionale torneo estivo ‘Vergato Cup’, è stata infatti inaugurata dall’amministrazione comunale la nuova area fitness all’aperto, realizzata nell’ambito di un progetto di riqualificazione degli stessi impianti comunali. L’inedito spazio è dotato di moderne attrezzature per l’allenamento funzionale e il fitness outdoor, corredate da pratici QR Code che consentiranno agli utenti di consultare direttamente dal proprio smartphone esercizi, modalità di utilizzo e suggerimenti per svolgere l’attività in modo corretto e sicuro, rendendo l’allenamento accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di pratica sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area fitness nel verde. Taglio del nastro con il sindaco

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