Archiviazione è quando Gazzetta fischia e altre perle sportive e non solo

La Corte Europea di Giustizia ha annullato una decisione di giustizia sportiva, riconoscendo che non si tratta di un residuo feudale. La notizia è stata poco visibile su alcune testate, che richiedevano di scorrere molte notizie prima di scoprirla. La decisione riguarda un caso di archiviazione legato a un procedimento sportivo. La sentenza conferma che le decisioni di giustizia sportiva devono rispettare i principi europei di tutela dei diritti.

Sul sito della Pravda rosa che un tempo si trovava sui banconi dei gelati nei bar dello sport bisogna scrollare una quarantina di notizie prima di scoprire che la Corte Ue ha dato ragione ad Andrea Agnelli cancellando quel residuo feudale che ci ostiniamo a chiamare «giustizia sportiva». Ancora due notizie più in basso, e siamo alla posizione quarantasei sul sito, c’è la storia dell’archiviazione milanese per Rocchi e per l’Inter, e non importa se è si tratta di una “richiesta di archiviazione” della procura su cui dovrà ancora decidere il gip, ma forse alla Gazzetta hanno preso troppo alla lettera la sconfitta del referendum sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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