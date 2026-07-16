Aranova torna lo Schiuma Party | ecco quando

Sabato 25 luglio nella piazza di Aranova si terrà di nuovo lo Schiuma Party, con il “The Best Foam Tour”. La serata prevede musica, giochi di luce e spazi dedicati a tutte le età. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Territoriale Crescere Insieme con il patrocinio del Comune di Fiumicino. La piazza sarà allestita per accogliere i partecipanti, offrendo un’area dedicata allo spettacolo di schiuma e intrattenimento.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Una serata tra musica, giochi di luce e divertimento per tutte le età. Sabato 25 luglio nella nuova piazza di Aranova torna lo Schiuma Party con il “The Best Foam Tour ”, promosso dall’Associazione Territoriale Crescere Insieme con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Il programma prenderà il via alle 18.30 con l’animazione dedicata ai bambini, tra giochi e intrattenimento. Alla stessa ora apriranno anche gli stand gastronomici, che accompagneranno il pubblico durante la serata. Dalle 21 spazio al grande Schiuma Party & Laser Show con il “The Best Foam Tour” by Megawatt. La piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, tra musica, schiuma, effetti speciali e giochi di luce. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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