Approvato il progetto ’Mandozzi’
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento e la messa in sicurezza del campo sportivo ‘Mandozzi’. L’intervento prevede lavori di miglioramento strutturale e sicurezza dell’impianto sportivo. La spesa prevista per l’intervento non è stata specificata. L’approvazione consente di avviare le procedure per l’appalto e l’inizio dei lavori. Non sono stati comunicati tempi di realizzazione o dettagli sui finanziamenti.
È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per l’adeguamento e messa in sicurezza del campo sportivo ‘Mandozzi’, per un investimento di 1 milione 560mila euro, "con il quale parteciperemo al bando Sport & Periferie per intercettare 1 milione di euro, cui poi dovremo aggiungere, a mo’ di compartecipazione, la cifre residua per riqualificare completamente quell’impianto sportivo", spiega il sindaco Gionata Calcinari. Contestualmente, sta andando avanti anche il discorso con il privato proprietario dell’attigua area degli ex campi da tennis e, in quel caso, "pensiamo a un accordo di programma per poter riqualificare anche quell’area". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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