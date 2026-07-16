Approvato il progetto ’Mandozzi’

Notizia in breve

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento e la messa in sicurezza del campo sportivo ‘Mandozzi’. L’intervento prevede lavori di miglioramento strutturale e sicurezza dell’impianto sportivo. La spesa prevista per l’intervento non è stata specificata. L’approvazione consente di avviare le procedure per l’appalto e l’inizio dei lavori. Non sono stati comunicati tempi di realizzazione o dettagli sui finanziamenti.