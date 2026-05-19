Loculi cimiteriali | approvato il progetto in Giunta
Nella giornata di oggi, la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la costruzione di nuovi loculi e ossari nel cimitero locale. Il Sindaco e il Vicesindaco con delega al settore hanno comunicato ufficialmente l’approvazione dell’intervento, che riguarda l’ampliamento delle strutture cimiteriali della zona. L’intervento è ora pronto per essere avviato, secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale.
Il Sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano e il Vicesindaco con delega al Cimitero Comunale, Roberto Fabbricatore comunicano che è stato approvato in Giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di nuovi loculi ed ossari all’interno del Cimitero di Roccapiemonte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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