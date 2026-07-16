I residenti possono visitare l’Animanatura Wild Sanctuary di Semproniano pagando il biglietto a metà prezzo. L’offerta riguarda le visite con ticket ridotto. La promozione è valida per un periodo limitato e si applica esclusivamente ai residenti della zona. Il costo ridotto si riferisce all’ingresso e non include eventuali servizi aggiuntivi. La struttura si trova in provincia di Grosseto e accoglie visitatori di tutte le età.

I residenti potranno visitare l’ Animanatura Wild Sanctuary di Semproniano pagando il biglietto d’ingresso a metà prezzo. L’agevolazione è prevista da un Protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune con la Fondazione Animanatura Ets, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di una delle realtà più importanti del territorio dedicate alla tutela della fauna selvatica e all’ educazione ambientale. Il santuario, aperto al pubblico dal 2024, rappresenta l’evoluzione del Centro di Recupero Animali Selvatici della Maremma, nato nel 1996 grazie a un accordo tra Wwf Italia e Provincia di Grosseto. In quasi trent’anni di attività il centro ha curato oltre 18mila animali autoctoni e più di 3mila esemplari esotici provenienti da sequestri, confische, maltrattamenti e donazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Animanatura’. Visite con ticket a metà prezzo

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