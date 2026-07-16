Andrea Perrozzi si esibirà alle Terme dei Papi di Viterbo venerdì, nel quarto appuntamento di Summer Live Show – Notti di Musica e Comicità 2026. La serata segue il pienone con il tributo a Renato Zero, registrato nella stessa location. La Piscina Monumentale ospiterà lo spettacolo Cantastelle, con pubblico atteso in gran numero.

Dopo il tutto esaurito registrato con il tributo a Renato Zero, la Piscina Monumentale delle Terme dei Papi di Viterbo torna a emozionare il pubblico. In un venerdì di luglio, la storica struttura si prepara ad accogliere Andrea Perrozzi, protagonista del quarto appuntamento de l’edizione 2026 del Summer Live Show – Notti di Musica e Comicità. Un appuntamento molto atteso, che conferma il grande interesse degli spettatori per un formato capace di unire lo spettacolo dal vivo a un’esperienza sensoriale in un luogo fuori dal comune, trasformando le calde acque termali in un palcoscenico insolito e affascinante. Andrea Perrozzi tra teatro e canzone. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Andrea Perrozzi alle Terme dei Papi con lo spettacolo Cantastelle

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