Daniele Si Nasce alle Terme dei Papi | il tributo a Renato Zero
L’omaggio alla musica d’autore. Il fascino della musica dal vivo incontra il benessere termale nel terzo appuntamento del Terme dei Papi Summer Live Show. Dopo il successo ottenuto nel programma televisivo Tali e Quali su Rai 1, l’artista Daniele Quartapelle, noto al grande pubblico con il nome d’arte di Daniele Si Nasce, arriva a Viterbo per regalare agli spettatori una serata interamente dedicata al repertorio di Renato Zero. La rassegna continua a confermarsi come un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo, proponendo un formato capace di coniugare spettacolo e relax all’interno della suggestiva cornice delle terme viterbesi. Il percorso artistico di Daniele Si Nasce affonda le radici in anni di esibizioni dal vivo in tutta la penisola, culminando con la recente consacrazione televisiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Notizie e thread social correlati
Terme dei Papi Summer Live Show: I Carta Bianca in scenaDopo il successo della prima serata con Andrea Dianetti, la rassegna Terme dei Papi Summer Live Show si prepara al secondo appuntamento.
Tributo a Pino Daniele: un cast stellare per celebrare il bluesmanUn cast di artisti di alto livello si riunirà per un tributo a Pino Daniele, interpretando alcuni dei suoi brani più famosi.
Si parla di: Terme dei Papi Summer Live Show 2026: Daniele Si Nasce dopo la vittoria a Tali e Quali alle Terme di Viterbo; Daniele Si Nasce alle Terme dei Papi dopo la vittoria a Tali e Quali.