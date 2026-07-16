Un motociclista di 24 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto sulla strada Porrettana, all’altezza di Carbona di Vergato. L’incidente si è verificato martedì e ha causato il decesso del giovane in ospedale. La famiglia ha deciso di donare gli organi del defunto, come gesto di solidarietà.

Andrea Baroni donerà gli organi. È questo l’ultimo gesto d’amore del motociclista 24enne deceduto in ospedale martedì, dopo essere rimasto coinvolto in uno schianto avvenuto lungo la Porrettana all’altezza di Carbona di Vergato. Sul giovane Andrea, residente a Sala Bolognese ma molto noto anche a Monte San Pietro, la procura di Bologna ha disposto l’autopsia per accertare l’esatta causa del decesso e avere indicazioni utili sulla dinamica dell’incidente. Nel frattempo però che si compiano gli accertamenti medico legali, a rendere nota la volontà del 24enne è la stessa madre, Ilaria, che spiega: "Andrea aveva deciso di donare gli organi" e con essi il giovane motociclista potrà così salvare altre vite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea morto a 24 anni nel frontale, la famiglia donerà gli organi

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