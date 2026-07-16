Matteo Salvini ha commentato la situazione politica, affermando che è difficile includere nella maggioranza chi ogni giorno critica la coalizione e vota con il Partito Democratico. La tensione tra il leader della Lega e un ufficiale militare si è intensificata dopo la rottura tra i due, con il partito che ha escluso la sua partecipazione alla maggioranza. Salvini ha parlato durante un evento a Bari, sottolineando le difficoltà di integrare figure con posizioni divergenti.

“È difficile portare in maggioranza qualcuno che ogni giorno attacca la maggioranza e ogni giorno vota con il Pd”, queste le parole di Matteo Salvini durante una cerimonia a Bari. Il ministro dei Trasporti ha anche fatto riferimento al Piano casa specificando che “Schlein e Vannacci hanno votato contro”. Salvini e Vannacci dopo la rottura, le parole del ministro Il riferimento alla Calabria Matteo Salvini sulla legge elettorale Salvini e Vannacci dopo la rottura, le parole del ministro Come riportato da La Repubblica, il 16 luglio il ministro dei Trasporti è arrivato a Bari per partecipare alla posa della prima pietra dell’intervento di “Potenziamento delle infrastrutture asservite alla sede logistica del Corpo delle Capitanerie di Porto”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ancora tensioni tra Salvini e Vannacci dopo la rottura, perché la Lega non lo vuole nella maggioranza

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Salvini avverte Vannacci: C'è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla

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