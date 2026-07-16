Anaste | A Bologna 16 mila anziani nel 2050 raddoppieranno Sanità vicino al collasso

A Bologna ci sono circa 16.000 anziani, con una stima che prevede il raddoppio di questa cifra entro il 2050. Il sistema sociosanitario dell’Emilia-Romagna sta affrontando forti difficoltà e si trova in una condizione molto critica, senza tuttavia arrivare ancora al punto di collasso. La pressione sul settore sanitario aumenta con l'invecchiamento della popolazione e le risorse attuali risultano insufficienti a coprire le esigenze crescenti.

Il sistema sociosanitario dell’Emilia-Romagna «sta soffrendo parecchio e non voglio dire che siamo vicini al collasso, ma la situazione è molto critica». C’è preoccupazione nelle parole di Gianluigi Pirazzoli, presidente regionale di Anaste (che riunisce le imprese che gestiscono servizi socio-sanitari e socio-assistenziali), intervenuto ieri mattina alla presentazione del bilancio sociale dell’associazione di categoria nella sede di Ascom in Strada Maggiore. «Siamo il secondo Paese al mondo per anzianità — spiega — e a Bologna ci sono oggi 16mila anziani. Nel 2050 ne sono previsti almeno il doppio e le famiglie non riescono a reggere l’urto». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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