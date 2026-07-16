Meno di dieci medici sono stati radiati dall’Ordine di Milano per comportamenti non dolosi legati alla pandemia. Bertolaso ha definito l’ipotesi di un’amnistia per i medici antivaccinisti inaccettabile, chiedendo un ripensamento. Rossi ha invece sottolineato che sulla scienza non si dovrebbe fare politica. La questione riguarda le sanzioni disciplinari applicate a medici coinvolti in pratiche contro le misure anti-Covid.

Sarebbero meno di quanti se ne contano sulle dita di una mano, i medici radiati dall’ Ordine di Milano per "fatti non dolosi connessi alla pandemia" che potrebbero chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della riforma delle professioni sanitarie, ammesso e non concesso che l’emendamento approvato dalla maggioranza di centrodestra l’altro ieri in Commissione Affari sociali della Camera, su proposta della deputata di FdI Alice Buonguerrieri, sopravviva ai successivi passaggi parlamentari. E alla bufera, scatenata a tutti i livelli della comunità scientifica e non solo all’idea di un’“ amnistia “ a beneficio di chi,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amnistia per i medici antivaccinisti. Bertolaso: inaccettabile, ci ripensino. Rossi: sulla scienza non si faccia politica

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