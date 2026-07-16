alloggi green bruxelles boccia tutti

Bruxelles ha avviato una procedura contro 27 Stati europei per il mancato recepimento della direttiva sugli edifici verdi. La Commissione ha sottolineato che nessuno dei paesi ha adottato le norme entro i tempi stabiliti. La decisione implica che la direttiva potrebbe essere considerata non adeguata o insufficiente, lasciando sospesi i processi di attuazione e conformità. La questione riguarda i ritardi nell’implementazione delle norme sugli alloggi sostenibili.

La Commissione apre una procedura contro 27 Stati per i ritardi sulla direttiva per gli edifici verdi. Ma se nessuno la recepisce, vuol dire che la norma è sbagliata. Se tutti e 27 gli Stati membri dell’Unione europea non riescono a recepire una direttiva entro i termini, ci sono due possibilità. O 27 governi diversi hanno contemporaneamente ignorato i propri obblighi, oppure quella direttiva è stata costruita male, fissando obiettivi e tempi incompatibili con la realtà. Bruxelles, però, non sembra considerare la seconda ipotesi. Invece di fermarsi e correggere la normativa, la Commissione europea ha scelto la strada più burocratica: una lettera di costituzione in mora a tutti i Paesi coinvolti, Italia compresa. 🔗 Leggi su Laverita.info

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